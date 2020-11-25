الحوثيون يهددون السعودية بمواصلة استهداف أراضيها

قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام الحوثي، إن على السعودية "ألا تنتظر غير الرد والدفاع المشروع ".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال "العالم يعرف أن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا بدأ به وأعلن عنه وما زال فيه، وما دام كذلك فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يفك الحصار".وأعلن الحوثيون الإثنين، مهاجمة محطة وقود في جدة "بصاروخ مجنح نوع "قدس 2" "دخل الخدمة" مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".من جهته، أكد مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة"