سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الإسكندرية، خسارة هيثم الحريري المرشح المستقل على عضوية مجلس النواب، في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.وعقب الإعلان عن النتيجة، علق "الحريري"،عبر حسابه على "فيسبوك"، موجها الشكر لأهالي محرك بك وكرموز ومينا البصل، وعقب: "شكرا لكل من شارك ودعم وساند، شكرا لكل من شرفني وكرمني بمنحي صوته وثقته، شكرا لمن لم أتشرف بالحصول على صوته وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه فيما هو قادم".