«بيت الحكمة» تطلق مبادرة لدعم شباب المترجمين عن الصينية

أعلنت مؤسسة بيت الحكمة مباردة دعم المترجمين الشباب بتقديم فرصة نشر وطباعة أي كتاب يختاره المترجم ويترجمه، ومساعدته في الحصول على حقوق الترجمة من الجانب الصيني سواء مؤلف العمل أو دار النشر الصينية وتحمّل تكلفة حقوق الملكية الفكرية للكتاب، وتحمل تكاليف التدقيق والمراجعة والملكية الفكرية والطباعة والنشر باسم المترجم على غلاف العمل.وتأتي المبادرة حرصا من بيت الحكمة على دعم حركة الترجمة بين الصينية والعربية، وتمكين المترجمين الشباب وإعطاء فرصة لمن يمتلك المقدرة على الترجمة من رؤية عمله منشورا ومطبوعا بين يديه.يذكر أن الشرط الوحيد هو جودة الترجمة، وألا يكون العمل قد نُشر من قبل باللغة العربية.