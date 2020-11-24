رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يثمن كلمة الرئيس للشعب المصرى عن كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:08 م
عصام خليل
عصام خليل
إسلام نصير
طباعة
أكد حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، تقديره لكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى التى وجّهها، مساء اليوم الثلاثاء، للشعب المصرى.

وثمّن الكاتب الصحفي هاني لبيب المتحدث الإعلامي للحزب كل ما جاء بالكلمة، حيث أشاد الرئيس بالأطقم الطبية وقيامها بدور عظيم فى الحفاظ على الحالة الصحية للمصريين، ووصف ما تحقق فى التعامل مع فيروس كورونا بـ"الجيد والرائع"، وكذلك نوّه إلى إشادة العالم بتعامل الحكومة المصرية مع كورونا، بشكل متوازن وهادئ، لدرجة أن "مسار تحركنا فى التعامل مع فيروس كورونا محل دراسة من مختلف الدول".

وأكد "لبيب"، أن علينا جميعًا كمصريين التنبه إلى تحذير الرئيس - رغم النجاح - من أن الوباء ما زال مستمرًا، إذ يجب أن نواصل الحرص كما طلب سيادته، وكما أكد أن "اللقاح الحقيقى هو الوعى فى التعامل مع الوباء"، وأننا بـ"الحرص والوعى نستطيع أن نحصر الإصابة فى أضيق الحدود"، وأننا "يجب علينا احترام التباعد وارتداء الكمامات وألا نعتبرها وسيلة مزعجة".

وأبدى المتحدث باسم المصريين الأحرار، ارتياحه الشديد لما أعلنه الرئيس من أن الدولة المصرية تعمل على اللقاح ولن تعلن عنه حتى يتم الانتهاء منه بشكل رسمى، وكذلك إشارته إلى أنها تعمل فى نفس الوقت على توفير "لقاح كورونا والتعاقد عليه خلال أيام قليلة لأننا يهمنا صحة المصريين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

الحكومة تنفي تخفيض دعم البطاقات التموينية في ديسمبر

ما هو سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصور

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

image description

نقيب مهندسي أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب

image description

مصرع شخص في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بأسيوط

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

ما هو سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

الخميس.. مراسم تأبين لـ دانيال كوردييه أحد كبار المقاومة الفرنسية

ضبط زوجين هولنديين يحاولان بيع جبن مسروق قيمته 40 ألف يورو

ربح 7.2 مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى رجل بالعالم

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

أيام زمان

«إلغاء حجز غرفة نوم سعاد حسني».. سمير صبري يوضح علاقة عبد الحليم بالسندريلا

سمير صبري: «رشحني يوسف السباعي لبطولة مطلقة.. ولبنى عبد العزيز توسطت لي»

«خطأ من ليلى رستم ودعم من عبد الحليم».. كواليس بدايات سمير صبري في الإذاعة

«طفل أمريكي اسمه بيتر».. كيف خدع سمير صبري «العندليب» لمدة عام؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (11)

ريم البسيوني: الموت ممر إلى الله.. وكتب «العراب» صقلت موهبتي (حوار)

«بيت الحكمة» تطلق مبادرة لدعم شباب المترجمين عن الصينية

من الأرشيف| يحيى حقي يعترف: «أنا شاعر فاشل»