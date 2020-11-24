الوزراء السعودي: هجمات الحوثي تستهدف الاقتصاد العالمي

جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، تأكيد إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة الملك سلمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وشدد الوزراء السعودي على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها.وأكد مجلس الوزراء أن الأعمال الإرھابية التخريبية، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته.كما استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول جائحة كورونا، وتطوراتها على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المتخذة لتكون المملكة ضمن الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح المضاد للفيروس بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته.وبعثت السعودية في وقت سابق اليوم برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة إنجا روندا كينج، بشأن الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة.وأكدت المملكة في رسالتها أن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف كلًا من المملكة العربية السعودية والشعب اليمني وتقوم بها ميليشيا الحوثي دليل واضح على فكرها الراديكالي الذي يرمي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإثارة التوترات الإقليمية والدولية.