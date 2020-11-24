وسط تنديد يوناني.. تركيا تطلق 3 إنذارات بحرية جديدة

واصلت تركيا سلوكها نحو تصعيد الأزمة في المتوسط، وأعلنت عن إطلاق 3 إنذارات بحرية جديدة «نافتكس»، بالقرب من المياه الإقليمية لليونان، بالتحديد في جزر خيوس وساموس وساموثراس، الواقعة على ساحل بحر إيجة، في استمرار لتعدي حكومة أنقرة على حدود أثينا.وزعمت تركيا أن إطلاقها الإنذارات الملاحية الجديدة، يأتي للرد على ما وصفته بالانتهاكات اليونانية المستمرة، وزعمت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اليونان انتهكت الوضع غير العسكري للجزر المحددة، حسب معاهدة لوزان عام 1923، ومؤتمر باريس عام 1856، وفقًا لما أورده موقع تركيا الآن.يذكر أن وزارة الدفاع التركية، أعلنت السبت الماضي، عن تمديد فترة الإنذار الملاحي «نافتكس»، في المنطقة التي تعمل فيها سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» شرق البحر المتوسط حتى 29 نوفمبر بدلًا من 23 نوفمبر الجاري.من ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية اليونانية سياسات تركيا الاستفزازية، وإصدار أنقرة إخطارًا ملاحيًا جديدًا لتمديد فترة عمل سفينة «أوروتش رئيس» قبالة السواحل اليونانية في شرق المتوسط.