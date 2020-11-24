رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:50 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله السند
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و402 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 870 حالة، وعدد المصابين إلى 140 ألفا و795 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 75 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 5583 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و62 ألفا و76 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل حالتي وفاة، و337 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاح «سبوتنيك - V» ضد كورونا يحقق فاعلية 95%

«الزعيم» عادل إمام يتعاقد على فيلم سينمائي جديد

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

«الصحة» تؤكد حرص السيسي على تقديم الدعم لجميع الأشقاء الأفارقة

الصور

image description

رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط يتفقد اللجان ويتابع عملية الاقتراع

image description

«الشناوي» يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بأسيوط

image description

أمين «مستقبل وطن» يشيد بالإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية في أسيوط

image description

انطلاق مبادرة «كلنا معاك» لطلاب «الخدمة الاجتماعية» للتوعية بكورونا

image description

«التغذية العلاجية» دورة تدريبية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

لقاح «سبوتنيك - V» ضد كورونا يحقق فاعلية 95%

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ليلى نجاتى
مأساة أبناء أساتذة الجامعة مع المعاش
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
المزيد

الثقافة

نهلة أبو العز:«حكايات حارتنا» شجعتني علي الكتابة

صدور «النبيذة» في طبعة مصرية عن هيئة قصور الثقافة

افتتاح «مقدمة» المعرض الأول للفنان أحمد جعفري

احتفالية «أون لاين» للمركز الثقافي الروسي للمنتدى الدولي للشباب