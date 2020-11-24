وزير الصحة الكويتي: شفاء 559 حالة من كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 599 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 133 ألفًا و407 حالات.وأضاف الصباح - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن هذه الحالات سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 670 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 132 ألفا و848 حالة.