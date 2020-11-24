رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الكويتي: شفاء 559 حالة من كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:32 م
باسل الصباح
باسل الصباح
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 599 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 133 ألفًا و407 حالات.

وأضاف الصباح - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن هذه الحالات سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 670 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 132 ألفا و848 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي تخفيض دعم البطاقات التموينية في ديسمبر

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

ما هو سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

الصور

image description

رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط يتفقد اللجان ويتابع عملية الاقتراع

image description

«الشناوي» يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بأسيوط

image description

أمين «مستقبل وطن» يشيد بالإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية في أسيوط

image description

انطلاق مبادرة «كلنا معاك» لطلاب «الخدمة الاجتماعية» للتوعية بكورونا

image description

«التغذية العلاجية» دورة تدريبية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

لقاح «سبوتنيك - V» ضد كورونا يحقق فاعلية 95%

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ليلى نجاتى
مأساة أبناء أساتذة الجامعة مع المعاش
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
المزيد

الثقافة

نهلة أبو العز:«حكايات حارتنا» شجعتني علي الكتابة

صدور «النبيذة» في طبعة مصرية عن هيئة قصور الثقافة

افتتاح «مقدمة» المعرض الأول للفنان أحمد جعفري

احتفالية «أون لاين» للمركز الثقافي الروسي للمنتدى الدولي للشباب