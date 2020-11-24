الرئيس التركى يعترف بفشل سياساته: «الجامعة أصبحت حكرًا على الأغنياء»

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن تعزيز الفرص الاجتماعية والمالية للمعلمين وظيفة الحكومة التركية، التي جعلت التعليم على رأس أولوياتها منذ تولي حزب العدالة والتنمية حكم البلاد.يأتى ذلك على الرغم من الإحصاءات التي تشير إلى رغبة 54.2% من المعلمين الأتراك الانصراف عن وظائفهم.واعترف أردوغان، خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، اليوم، بأن هناك الكثير من المواطنين الأتراك الذين لا يكملون دراستهم حتى الجامعة بسبب المصاريف الجامعية الباهظة، التي تكلف الأهل الكثير من الأموال، في حين أن الكثير من المواطنين من الطبقة المتوسطة، مما جعل التعليم الجامعي حكرًا على الطبقة العليا.وزعم أردوغان بأن حكومة العدالة والتنمية ستواصل تعزيز الفرص المالية والاجتماعية للمعلمين الذين يمثلون الركائز الأساسية للنظام التعليمي، الذين يشكلون طبيعة الأخلاق في المجتمع.ووفقًا لاستطلاع رأي الذي أجرته مؤسسة التعليم التركي غير الحكومية مع 15.811 معلم، فقد أعلن نصف المعلمين أنهم يفكرون في ترك مهنة التدريس خلال فترة فيروس كورونا.وقال 71.1% من المعلمين إن الرواتب التي يتقاضونها لا تغطي 22.7% من احتياجاتهم الأساسية، كما رأي 90.3% من المعلمين أن مهنة التدريس عديمة الأهمية.