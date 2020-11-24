رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التركى يعترف بفشل سياساته: «الجامعة أصبحت حكرًا على الأغنياء»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:47 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
طباعة
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن تعزيز الفرص الاجتماعية والمالية للمعلمين وظيفة الحكومة التركية، التي جعلت التعليم على رأس أولوياتها منذ تولي حزب العدالة والتنمية حكم البلاد.

يأتى ذلك على الرغم من الإحصاءات التي تشير إلى رغبة 54.2% من المعلمين الأتراك الانصراف عن وظائفهم.

واعترف أردوغان، خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، اليوم، بأن هناك الكثير من المواطنين الأتراك الذين لا يكملون دراستهم حتى الجامعة بسبب المصاريف الجامعية الباهظة، التي تكلف الأهل الكثير من الأموال، في حين أن الكثير من المواطنين من الطبقة المتوسطة، مما جعل التعليم الجامعي حكرًا على الطبقة العليا.

وزعم أردوغان بأن حكومة العدالة والتنمية ستواصل تعزيز الفرص المالية والاجتماعية للمعلمين الذين يمثلون الركائز الأساسية للنظام التعليمي، الذين يشكلون طبيعة الأخلاق في المجتمع.

ووفقًا لاستطلاع رأي الذي أجرته مؤسسة التعليم التركي غير الحكومية مع 15.811 معلم، فقد أعلن نصف المعلمين أنهم يفكرون في ترك مهنة التدريس خلال فترة فيروس كورونا.

وقال 71.1% من المعلمين إن الرواتب التي يتقاضونها لا تغطي 22.7% من احتياجاتهم الأساسية، كما رأي 90.3% من المعلمين أن مهنة التدريس عديمة الأهمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 24-11-2020

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

«الزعيم» عادل إمام يتعاقد على فيلم سينمائي جديد

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

الصور

image description

رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط يتفقد اللجان ويتابع عملية الاقتراع

image description

«الشناوي» يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بأسيوط

image description

أمين «مستقبل وطن» يشيد بالإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية في أسيوط

image description

انطلاق مبادرة «كلنا معاك» لطلاب «الخدمة الاجتماعية» للتوعية بكورونا

image description

«التغذية العلاجية» دورة تدريبية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

لقاح «سبوتنيك - V» ضد كورونا يحقق فاعلية 95%

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ليلى نجاتى
مأساة أبناء أساتذة الجامعة مع المعاش
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
المزيد

الثقافة

نهلة أبو العز:«حكايات حارتنا» شجعتني علي الكتابة

صدور «النبيذة» في طبعة مصرية عن هيئة قصور الثقافة

افتتاح «مقدمة» المعرض الأول للفنان أحمد جعفري

احتفالية «أون لاين» للمركز الثقافي الروسي للمنتدى الدولي للشباب