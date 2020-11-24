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القبلة

رابط موقع وزارة الأوقاف المصرية.. عنوان خطبة الجمعة القادمة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:33 م
خطبة
خطبة
عبدالله هشام
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن عنوان خطبة صلاة يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 -11-2020 على موقع وزارة الأوقاف المصرية أوقاف أونلاين، هو "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس".

عنوان خطبة الجمعة القادمة

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان صحفي نُشر على موقع أوقاف أونلاين الموقع الرسمي للوزارة، إن عنوان خطبة الجمعة المقبلة يدور حول الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس، موضحًا أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد.

وأضاف وزير الأوقاف أنه كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية، موضحًا أن إذن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم.

وأشار إلى أنه إذا لم تدخل البلد الأخرى باسم الدين وإنما دخلتها باسم الإنسانية، فاحفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني، ويمكن الاطلاع على نص خطبة الجمعة المقبلة من هنا.

ضوابط خطبة الجمعة

وجددت الوزارة تأكيدها على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت: "نسأل الله العلي القدير ألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى وأن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

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