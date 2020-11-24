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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزايد أعداد الناخبين بلجان جولة الإعادة لانتخابات «النواب» بالمنيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:52 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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بدأت أعداد الناخبين بلجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بقرى المنيا في التزايد ولليوم الثاني تصدرت السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي حيث حرصن علي التوجه إلي اللجان للإدلاء بأصواتهن رغم برودة الجو وانخفاض درجة الحرارة.

كما شددت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين اللجان من علي مندوبي المرشحين بعدم توجيه الناخبين وقامت بإبعاد عدد من أنصار المرشحين الذين يقومون بتوجيه الناخبين خاصة أمام لجان مجمع مدارس كفر المنصورة ومجمع مدارس الزخرفية والذين كانوا يحملون أجهزة لاب توب بحجة مساعدة المواطنين علي معرفة لجانهم ويقومون بتوجيههم لصالح مرشح بعينه

ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تجهيز غرفة عمليات بكل قرية وحي بأجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات الانتخابات لحظة بلحظة

وتجري انتخابات الإعادة في محافظة المنيا، في 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، حيث تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة، من خلال خمس لجان عامة، يتنافس فيها عدد 30 مرشح على 15 مقعد

وانطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية

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