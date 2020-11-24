شنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجارى.أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1258 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.