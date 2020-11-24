حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء24 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:الحملمهنيًا: نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة حظ صائبة من جانبكعاطفيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيحصحيًا: حذار انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنهاالثورمهنيًا: لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيرًاعاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معهصحيًا: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة صيد لممارسة هوايتك والترفيه عن نفسكالجوزاءمهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر تكيفًا مع الأجواء ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطًا جديدًا من التصرفعاطفيًا: يوم عاطفي بامتياز يسهل عليك الأمور ويجعل المناخ العاطفي دافئًا، وتكتسب جاذبية كبيرة وتسمع كلام الحب والغرامصحيًا: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرةالسرطانمهنيًا: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف.عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك ثم تجدان مخرجًا لائقًا من الأوضاع التي تمران بهاصحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحيةالأسدمهنيًا: تركّز هذا اليوم على الشؤون المهنية التي تصادف بعض التحديات، لكنك بذكائك الحاد تتغلب على كل يعترضكعاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكماصحيًا: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجابًا عليك وعلى المحيطالعذراءمهنيًا: افتح قلبك وعينيك، كن ذكيًا واطلب المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ الحظّ يخذلك، ومن المستحسن اللجوء إلى المرونةعاطفيًا: حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الغايات المنشودةصحيًا: تناسبك هواية الرقص وإذا لم تنجح في ممارستها في أحد الأندية حاول ممارستها بمفردك فهي تحرك جسمكالميزانمهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، الأمور أصبحت مكشوفة وتحتاج إلى الحسمعاطفيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك الواسعة، بل حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هوصحيًا: لا تتردد لحظة عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والعافيةالعقربمهنيًا: حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرينعاطفيًا: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلكصحيًا: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا وهادئًاالقوسمهنيًا: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحكعاطفيًا: المشاكل تتراكم مع الشريك وبعض تصرفاته يثير اشمئزازك فحاول أن تجتاز هذا اليوم بسلامصحيًا: خصص وقتًا للنوم في النهار لتريح جسمك من عناء التعب، وقم ببعض التمارين المفيدةالجديمهنيًا: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد.عاطفيًا: الشريك هو أكثر المهتمين بوضعك، فاستمع إلى نصيحته بانتظار تخطي هذه المرحلةصحيًا: جدد نشاطك وشجع العائلة للقيام برحلات في الطبيعة والمشي فيهاالدلومهنيًا: تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهنيعاطفيًا: لا تنتظر من الشريك أن يعبّر لك دائمًا عن مشاعره تجاهك، وتعيشان معًا استقرارًا عاطفيًا قل نظيرهصحيًا: تراجع ماضيك الصحي المتقلب، وتكتشف أنك مقل جدًا في ممارسة الرياضة.الحوتمهنيًا: تحاول أن تكون منفتحًا على الزملاء، إنّ أي تصرف غير أخلاقي يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملهاعاطفيًا: الأمر المطلوب في العلاقة بالشريك هو الثقة التي تبقيكما على توافق تام، وكل ما عدا ذلك ثانويصحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو القيام بتمارين خاصة