تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020، فى عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية.ويرصد موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.ووفقًا للسوق المحلى، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودى بالأسواق المحلية المصرية فى مواجهة الجنيه المصرى، حيث بلغ متوسط سعر صرفه بالأسواق 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020البنك المركزى المصرىيواصل الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى بسعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.البنك الأهلى المصرىسجل سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.بنك مصربلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.المصرف العربى الدولىسجل سعر الريال فى المصرف العربى الدولى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 للبيع.البنك التجارى الدولى cibوجاء فى البنك التجارى الدولى بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.البنك المصرى الخليجىكما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدوحقق فى بنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك عودهووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.يشار إلى أن الريال السعودى مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريال.جدير بالذكر أن الريال السعودى يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».