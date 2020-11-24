رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
طباعة
تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020، فى عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية.

ويرصد موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.

ووفقًا للسوق المحلى، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودى بالأسواق المحلية المصرية فى مواجهة الجنيه المصرى، حيث بلغ متوسط سعر صرفه بالأسواق 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

البنك المركزى المصرى

يواصل الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى بسعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

المصرف العربى الدولى

سجل سعر الريال فى المصرف العربى الدولى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

وجاء فى البنك التجارى الدولى بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وحقق فى بنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك عوده

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال السعودى مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريال.

جدير بالذكر أن الريال السعودى يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بالسويس (صور)

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بالسويس (صور)

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصين تطلق سفينة لجمع عينات من حجارة القمر

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 24-11-2020

ولفرهامبتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

التاريخ السرى.. خرافة ملوك الطوفان وأبو المصريين وطائر يصفر مرتين

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق