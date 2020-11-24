رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
وأحياها الفراق
وأحياها الفراق
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن دار دريم بن رواية "وأحياها الفراق" للرواية يسرا عمر، والتي تدور حول ياسمين أورهان البنت الجميلة التي تحيا حياة باردة بعد ان قرر زوجها الهرب من دوره بالسفر الي الخارج للبحث عن فرصة عمل لا يحتاجها، ليتركها وحيدة فريسة ذكرياتها.

ويقتحم حياتها حبها القديم والي راح يطفو على سطح حياتها وعاد" مراد" ليقتنص وحدتها ويحاول بعث النار في الرماد القديم.

بظهور مراد يدور صراع عنيف بين عقل وقلب ياسمين لتفترق عن زوجها، وما بين صدفة جمعتها بحبها القديم وقرار بالبعد اتخذته تتداخل خيوط الحكاية وتتشابك وتنفصل لتنتهي بفراقها، الفراق الذي أحياها.

يذكر أن يسرا عمر من مواليد القاهرة، تخرجت في كلية التربية جامعة عين شمس قسم لغة انجليزية عام ٢٠٠٣.

موضوعات متعلقة

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

ضحايا جدد لـ«سفاح الجيزة»: استولى منا على 10 ملايين جنيه

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

الحكومة تعلن ضوابط واشتراطات البناء.. ومرحلة انتقالية 6 أشهر

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد