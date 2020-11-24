«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

صدر حديثًا عن دار دريم بن رواية "وأحياها الفراق" للرواية يسرا عمر، والتي تدور حول ياسمين أورهان البنت الجميلة التي تحيا حياة باردة بعد ان قرر زوجها الهرب من دوره بالسفر الي الخارج للبحث عن فرصة عمل لا يحتاجها، ليتركها وحيدة فريسة ذكرياتها.ويقتحم حياتها حبها القديم والي راح يطفو على سطح حياتها وعاد" مراد" ليقتنص وحدتها ويحاول بعث النار في الرماد القديم.بظهور مراد يدور صراع عنيف بين عقل وقلب ياسمين لتفترق عن زوجها، وما بين صدفة جمعتها بحبها القديم وقرار بالبعد اتخذته تتداخل خيوط الحكاية وتتشابك وتنفصل لتنتهي بفراقها، الفراق الذي أحياها.يذكر أن يسرا عمر من مواليد القاهرة، تخرجت في كلية التربية جامعة عين شمس قسم لغة انجليزية عام ٢٠٠٣.