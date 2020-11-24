الإمارات: أي تهديد للسعودية يمثل عدوانا علينا

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، أن الاعتداء الإرهابي على المنشآت السعودية دليل جديد على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية لتقويض أمن واستقرار المنطقة.ودانت الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وجددت الإمارات وفقا للبيان تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وشددت الخارجية على أن أمن الإمارات والمملكة لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.