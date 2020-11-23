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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تصدر بيانها بشأن جولة الإعادة لانتخابات النواب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:03 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
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تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من خلال متابعى التنسيقية البالغ عددهم 1400 بالمحافظات الـ13 التي تجرى بها جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

ورصدت الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، دون مخالفات انتخابية تذكر، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما رصد متابعونا كذلك بعض المخالفات والتي كانت جميعها غير مؤثرة علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، وفقًا للمعايير الدولية المنظمة لذلك، وكانت متعلقة بكسر بعض المرشحين في بعض الدوائر الصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكن الإجراءات التي طبقها القضاة رؤساء اللجان والقائمون على عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة قد حافظت على الحياد واحترام قواعد الصمت الانتخابي وكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان الانتخابية.

وأغلقت اللجان في موعدها الساعة 9 مساءً، وتنعقد غرفة العمليات صباح الغد لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى، وتصدر الغرفة بياناتها في اليوم الثاني كذلك لإعلان مشاهداتها حول العملية الانتخابية.

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