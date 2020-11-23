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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:20 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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قال مسئولو الصحة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا وصل إلى مستوى قياسي.

وذكرت صحيفة إيست باي تايمز الأمريكية أن هناك 762 شخصًا يتلقون رعاية طبية في المستشفى، وذلك في آخر إحصائية حتى يوم السبت الماضي.

وأوضحت أنه في مركز "فيرست هيل" السويدي الطبي في سياتل تم قبول العديد من مصابي كورونا في غضون 5 ساعات يوم الأربعاء الماضي.

وفي ضوء ذلك، التقى قادة من المستشفيات على مستوى الولاية الأسبوع الماضي، للنظر في استراتيجيات مواجهة الفيروس، لضمان إمكانية الولاية في مواجهة الموجة الثانية الشرسة من فيروس كورونا.

من جهة، تقول كاسي سوير، الرئيس التنفيذي لجمعية مستشفيات ولاية واشنطن، إن إلغاء الإجراءات الاختيارية قيد الدراسة لإفساح المجال لمرضى فيروس كورونا تشمل استبدال صمامات القلب والمفاصل وبعض جراحات السرطان.

وفي ولاية نيفادا، أعلن الحاكم ستيف سيسولاك، الأحد الماضي، عن خطط لتشديد القيود على الكازينوهات والمطاعم والتجمعات الخاصة مثل عشاء عيد الشكر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتأتي القيود الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، غدًا الثلاثاء، وسط تصاعد غير مسبوق حطم الأرقام القياسية في واشنطن من حيث الحالات والوفيات ومعدلات الإصابة طوال شهر نوفمبر الجاري.

فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الفيروس انتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ودفع الحكام إلى إصدار خليط من القيود الخاصة بالمنطقة، كما تفرض ولاية كاليفورنيا حظر تجول ساري المفعول في غالبية مقاطعاتها.

وقال سيسولاك، الذي تجنب تشديد التفويضات طوال الخريف، بسبب الفوضى التي يمكن أن تسببها في الاقتصاد السياحي في نيفادا، إن الاتجاهات أدت إلى "نتيجة لا مفر منها".

ومن المقرر أن يتم تطبيق بعض الإجراءات أيضًا على التجمعات العامة والخاصة، والتي حددها محققو الحالة كمصدر رئيسي للانتشار، ويشمل ذلك عيد الشكر، حيث ستقتصر الاحتفالات المنزلية على ما لا يزيد على 10 أشخاص.

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