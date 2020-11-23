تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرها الأول عن انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى

أولا:

ثانيا: محافظة الجيزة– البدرشين

ثالثا: محافظة أسوان– إدفو

بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملها في الساعة 9 صباحا لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة من خلال 1400 متابع موزعين على محافظات المرحلة الأولى التي تجرى بها جولة الإعادة، ومر متابعونا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان.وأفاد متابعونا بأن اللجان قد شهدت إقبالا متوسطا، حيث تصدرت معدلات التصويت من الشباب والسيدات المشهد الانتخابي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.وأكد متابعونا انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا.وأشار متابعونا إلى عدم رصدهم أيّة مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابات.ونعرض بعضا من مشاهدات متابعينا على مدار اليوم:محافظة الأقصر- الدائرة الثالثة.. إسنااسم المدرسة: الخلفاء الراشدين الابتدائيةرقم اللجنة الفرعية 45- 46فتحت اللجنة أبوابها الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.اسم المدرسة: مدرسة مزغونة- اللجان 80- 81- 82- 83فتحت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة.مدرسة الشماخية الابتدائية الحديثة– لجنة فرعية 45فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا دون مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة مع إقبال كثيف من الشباب والسيدات، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.رابعا:محافظة قنا– الدائرة الأولى بندر ومركز قنامدرسة التجارة المتقدمة– 3 لجان فرعية 121- 122- 123فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.خامسا: محافظة بني سويف– دائرة مركز ناصراسم المدرسة: مدرسة معهد منشأة هديبرقم اللجنة 170- 172فتحت اللجنة الساعه 9 صباحا مطبقة الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني.وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم واستمرار التنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.