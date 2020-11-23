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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرها الأول عن انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:11 م
جريدة الدستور
إسلام نصير - محمد الشريف
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بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملها في الساعة 9 صباحا لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة من خلال 1400 متابع موزعين على محافظات المرحلة الأولى التي تجرى بها جولة الإعادة، ومر متابعونا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان.

وأفاد متابعونا بأن اللجان قد شهدت إقبالا متوسطا، حيث تصدرت معدلات التصويت من الشباب والسيدات المشهد الانتخابي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد متابعونا انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا.

وأشار متابعونا إلى عدم رصدهم أيّة مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابات.

ونعرض بعضا من مشاهدات متابعينا على مدار اليوم:

أولا:

محافظة الأقصر- الدائرة الثالثة.. إسنا

اسم المدرسة: الخلفاء الراشدين الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية 45- 46

فتحت اللجنة أبوابها الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

ثانيا: محافظة الجيزة– البدرشين

اسم المدرسة: مدرسة مزغونة- اللجان 80- 81- 82- 83

فتحت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة.

ثالثا: محافظة أسوان– إدفو

مدرسة الشماخية الابتدائية الحديثة– لجنة فرعية 45

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا دون مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة مع إقبال كثيف من الشباب والسيدات، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

رابعا:

محافظة قنا– الدائرة الأولى بندر ومركز قنا

مدرسة التجارة المتقدمة– 3 لجان فرعية 121- 122- 123

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

خامسا: محافظة بني سويف– دائرة مركز ناصر

اسم المدرسة: مدرسة معهد منشأة هديب

رقم اللجنة 170- 172

فتحت اللجنة الساعه 9 صباحا مطبقة الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم واستمرار التنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.

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