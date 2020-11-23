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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:30 م
الأمطار
الأمطار
سمر عبدالله
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قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، لتعرض هذه المناطق إلى منخفض جوي، مؤكدًا أن المنخفض الجوي هو ظاهرة طبيعية تتسبب في اضطراب الطقس وسقوط أمطار وحدوث رعد وبرق بشكلٍ كبير في المناطق التي تتعرض للمنخفض الجوي.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك أمطارا متوسطة على بعض السواحل الشمالية ستحدث غدًا الثلاثاء في إسكندرية ومطروح والعريش والسلوم، بينما ستسقط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري.

أما يوم الأربعاء، توقع "شاهين" سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، لتصبح المناطق المعرضة للأمطار في السواحل الشمالية هي: "الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، رفح، العريش، السلوم"، والمناطق التي ستشهد أمطارًا على الوجه البحري هي: "كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية".

أما يوم الخميس، سيشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

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