ولي العهد السعودي يبحث مع بومبيو الأوضاع في الشرق الأوسط

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لبحث علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.كما بحث الجانبان خلال اللقاء في الرياض، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وحضر اللقاء فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.ووصل بومبيو في وقت سابق اليوم إلى المملكة قادما من قطر ضمن جولة له بالمنطقة.وأجرى بومبيو أمس زيارة إلى الإمارات، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بحثا خلالها علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.كما أجرى الوزير الأمريكي زيارة إلى إسرائيل وعقد لقاء ثلاثيا مع وزير خارجية البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى اليوم زيارة إلى قطر.