«البتاو أصله مصري».. أسرار مطبخ الفراعنة القدماء

«المربى».. اختراع فرعونى أصيل

هل تعلم أن المربى المفضلة للكبير والصغير، من الأطعمة التى اختراعها المصريين القدماء، وكانت تتمثل فى تقطيع الفاكهة وإضافة العسل عليها لتصبح الطعام المفضل لإمداد الفراعنة بالطاقة اللازمة.

الفراعنة .. «احنا بتوع البتاو»

يعد الطعام من الأمور التي تعبر عن الشعوب ومعتقداتها، فبجانب الغموض التي تتميز به الحضارة الفرعونية كان للمطبخ الفرعوني الكثير من الغرائب والعجائب.يحظى الخبز بقيمة كبيرة عند المصرى القديم، حيث ربطه الفراعنة بالحياة لذا أطلق عليه "العيش" وأنواعه: بتاو، سميط، يوكل، خمريت، ملتوت وجرجوش.