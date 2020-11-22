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«البتاو أصله مصري».. أسرار مطبخ الفراعنة القدماء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:27 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يعد الطعام من الأمور التي تعبر عن الشعوب ومعتقداتها، فبجانب الغموض التي تتميز به الحضارة الفرعونية كان للمطبخ الفرعوني الكثير من الغرائب والعجائب.

«المربى».. اختراع فرعونى أصيل
هل تعلم أن المربى المفضلة للكبير والصغير، من الأطعمة التى اختراعها المصريين القدماء، وكانت تتمثل فى تقطيع الفاكهة وإضافة العسل عليها لتصبح الطعام المفضل لإمداد الفراعنة بالطاقة اللازمة.
الفراعنة.. «احنا بتوع البتاو»
يحظى الخبز بقيمة كبيرة عند المصرى القديم، حيث ربطه الفراعنة بالحياة لذا أطلق عليه "العيش" وأنواعه: بتاو، سميط، يوكل، خمريت، ملتوت وجرجوش.
«البتاو أصله مصري»..
«العدس والجميز».. أطعمة الفقراء
وكانت الأطباق المنتشرة حتى بين الفقراء هي الخبز مع بعض ثمار البصل والثوم والعدس والكرات والفجل والخس والخيار.وعن الفواكه فكانت التين والجميز والنبق والعنب والرمان وكذلك البطيخ والبرقوق، حيث كانت فى متناول الفقراء.وعمرت موائد الأغنياء بالثيران المشوية والأوز وجرار النبيذ وسلال الفاكهة وأنواع الخبز المضاف إليه الزبد والبيض والحلويات كما نجدها في رسوم عصر اخناتون.
«البتاو أصله مصري»..
«القرفة والزعتر».. التوابل المفضلة بالمطبخ الفرعونى
أكل القدماء المصريين على موائد صغيرة ضمت اللحوم والطيور والخضر والفاكهة، وكانت وجباتهم اليومية عبارة عم ثلاث وجبات، واحدة منها على الأقل تكون عائلية، وكان الخبز أو العيش أساسيا على المائدة، وكان يتحلّى بعد الأكل إما بالفواكه أو بأنواع من الحلويات مثل فطائر العسل والمربيات، واستعملوا اليانسون والكمون والقرفة والشمر والحلبة والزعتر والخردل في التتبيل.

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