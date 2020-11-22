رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:17 م
أنيس منصور
أنيس منصور
آلاء حسن
طباعة
على الرغم من تلقيب الأديب الراحل أنيس منصور بأنه «عدو المرأة» إلا أنه اعترف أكثر من مرة أنه يقدر ويؤمن بوجود المرأة في الحياة، والدليل على ذلك ما قاله في أحد لقاءاته التليفزيونية: "نعم أحب المرأة.. فهى التى استطاعت بذكائها وتسامحها ورقتها، وفى نفس الوقت بقوة شخصيتها واحتوائها، أن تجذبنى بخيوط حريرية ناعمة من حياة العزلة لأصبح مخلوقا اجتماعيا يتفاعل، وينعم بالزواج ".

كانت علاقته بوالدته غريبة للغاية، فكان مرتبطا بها بشكل أكبر من والده، وأوضح محمود فوزي مؤلف كتاب "أنيس منصور ذلك المجهول": لكثرة تنقل الأب من مكان إلى آخر كان أنيس مرتبطا بأمه أكثر، لأنهم نشئوا في عزلة، مجموعة من الأغنام الخائفة من الذئب.. والذئاب تقترب لماذا؟ لا يعرف ولكن يصحو وينام على الخوف من الناس ومن الزمن.. فكل الناس لهم أنياب.. وكل لحظة لها عقربان.. وكلها قد أعدت نفسها للهجوم عليهم.. ولم يسأل نفسه في أي وقت ولماذا عليهم وحدهم؟ وماذا عليهم وحدهم؟ وماذا عندهم حتى يغرى الناس بالاحتشاد والتعبئة ضده؟ لم يسأل نفسه ولا أحد في أي وقت.. ولكن لا يكاد يمضي عام حتى يكونوا قد انتقلوا من بلد إلى بلد.. كأنهم جزيرة عائمة وسط محيط هائج مائج.. المحيط يتهدد.. المحيط يعلو ويهبط.. وهم متلاصقون معا.. خائفون معا.. حول الأم الرءوم.. لا يعرفون إلا هي.. ولا رأي إلا لها.. ولا حكمة إلا عقلها.. فهي التي تعرف كل شيء.. وهي التي تتنبأ بكل شيء.

لم يعرف الكثيرون أن العلاقة التي تربط أنيس منصور بوالدته قوية ومؤثرة جدا، فلقد أنقذته الأم من الموت مرتين؛ الأولى حين كانت مريضة وذهب ليشتري لها الدواء وركب الترام ووقف على سلم الترام وفجأة وجد الصيدلي يجلس في الترام، فأسرع داخلا إليه ليقدم إليه الروشتة، في الوقت الذي دخل فيه الترام جاء أتوبيس مسرعا واصطدم بالترام ووقع الثلاثة الذين كانوا يقفون على السلالم صرعي تحت عجلات الأتوبيس.

أما المرة الثانية فكانت عندما كلفت جريدة الأهرام الصحفي أنيس منصور عام 1951 بالسفر إلى إيطاليا لإجراء بعض التحقيقات الصحفية، وتعود أنيس أن يحفي عن أمه حين يركب طائرة أنه مسافر فكان يقول لها: إنني مسافر إلى الإسكندرية، وحزم أنيس حقائبه وتأهب للسفر وجاء قريب من العائلة يقول له: أمك مريضة.. وفي حالة خطيرة.. ولا تسافر.

واعتذر أنيس عن رحلته ولم يسافر على الطائرة التي سقطت بالممثلة المصرية كاميليا التي كانت على موعد مع الملك فاروق في روما؛ بحسب ما جاء في كتاب "أنيس منصور ذلك المجهول".

ويقول أنيس منصور عن تأثير الأم في حياته: "العلاقة التي تربطني بأمي غريبة.. فهي تحبني بطريقة مختلفة عن حبي لها".

ويتابع: "وكل ما يهم أمي وكل ما يهمني لا تعرف أمي عنه أي شيء.. فهي لا تعرف ماذا أعمل ولا ماذا يقلقني أو يخيفني، وإذا كنت مريضا فإنني لا أفتح فمي وأقول: آه.. وإذا كان المرض شديدا فإنني أختلق أي قصة وأهرب من البيت وأنزل في أحد الفنادق.. فأمي لا تتصور أبدا أنني من الممكن أن أمرض أو أتعب أو أتعذب.. إنها تحزن في عجز كل ما تملكه أمي هو بضع ملايين من الدموع ومثلها من الدعوات.. ثلاث مرات في اليوم.. وهذا هو الطب القديم الذي لا تؤمن به من الأمعاء ولا المعدة ولا الأعصاب".

ويؤكد: "أنا أحمد الله أن أمي لا تعرف عني شيء ولا تعرف ما يصيبني في جسمي أو نفسي وإلا لكانت كارثة علي أنا.. فكل ما يصيب أمي.. يصيبني بعدها بلحظات.. إنني أبالغ في متاعبها.. وهي أيضا.. هي ترى متاعبها ضئيلة جدا ولكني أراها خطيرة.. ولكن حب أمي يعذبني جدا.. إنها سلبتني أعز ما أملك.. سلبتني حريتي".

ويضيف: "أنني أصبحت أشعر أنني حارس لابنها.. الذي هو أنا.. بأنني حامية.. بأنني أمانة.. في عنقي.. بأنني "عهدة" يجب أن أسلمها إلى صاحبتها وهي والدتي.. بأنني يجب أن أصون نفسي يجب ألا أمرض ألا أتعب.. أتقلب في فراشي".

موضوعات متعلقة

الباز لـ«المصريين»: صوتك مسؤولية امنحه لمن يستحق

شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء «مو» من كورونا (صورة)

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

«الصحة»: مخزون كافٍ من الأدوية استعدادًا لفيروس كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

فلكي: أبكر وقت لغروب الشمس في السنة الثلاثاء

فرنسا تكتشف وجود كورونا في مزرعة «منك» للمرة الأولى

«نور» ملكة الكرسي المتحرك: «بحب الحياة وبحلم أقابل دنيا سمير غانم»

بولندا تفتتح أعمق مسبح في العالم

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

«ساعات روليكس».. هدايا أول رئيس يمني لـ إسماعيل ياسين وعبد المطلب

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين

هيئة الكتاب تصدر «التاريخ الإنساني للسد العالي» ليوسف فاخوري

الجبالي: «يوميات الكاهن» دليل على تأثر الأدب الروسي بالتيمات المصرية