خبير بيئي يرصد كيفية تمهيد المناخ لنشر ثقافة النقل الكهربائي

قال الخبير البيئي أحمد فتحي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب في أحد المؤتمرات بالتوسع في وجود سيارات كهربائية والأتوبيسات كهربائية ووجود مشروع المونوريل "القطار المعلق" بالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بالعاشر من رمضان، وقطار أكتوبر الكهربائي لربطها بالعاصمة الإدارية، وهناك تشجيع على التوسع بالكهرباء.وتابع الخبير البيئي، أن استثمارات في محطات الوقود لوجود محطات شحن بالكهرباء، وخطة الدولة المصرية ٢٠٢١ تحتوي على عدة مشروعات خضراء تتوجه نحو النقل المستدام صديق البيئة، والاستثمار في النقل الكهربائي تتجه مصر إليه.وبدأت مصر شراكة مع العديد من الدول مثل الصين وغيرها لتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجال النقل الكهربي، ضمن خطوات التحول التدريجي نحو توفير الآليات التكنولوجية والمالية المناسبة لتطبيقه.