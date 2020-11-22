للمقيمين في الإمارات.. تعرف على المهن المستحقة للإقامة الذهبية

اعتمدت الإمارات منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات إلى بعض المهن، وذلك وفقًا لتعليمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي وجّه بالاهتمام بالعقول والمواهب المميزة للمقيمين في دولة الإمارات."الدستور" تستعرض قائمة المهن المستحقة للإقامة الذهبية والتي جاءت كالتالي:- جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه (كافة الأطباء).- المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية.- متفوقو الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.-كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي.-كما يتم منح الإقامة إلى الحاصلين على شهادات خاصة بعلم البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.-سيتم منح الإقامة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.