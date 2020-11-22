ليلى أحمد زاهر تستأنف تصوير «الكهف»

تستأنف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، وصناع مسلسل "الكهف" تصوير باقي مشاهد العمل الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.ويصور فريق العمل مشاهدهم في مختلف اللوكيشنات في مناطق مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، ويشارك في بطولة العمل كل من حسن مالك وسنيتا خليفة وشمم الحسن وحمزه العيلي والفنانة علا رامي والمخرج حسام الجوهري.المسلسل إنتاج سعودي مصري، وتدور أحداثه في عوالم تحت الأرض إذ يدخل مجموعة من الشباب مغامرات في عوالم خيالية، ويذكر أن مسلسل الكهف يعتمد في 70 % منه على تقنيات المؤثرات البصرية ويتولى إخراجه المخرج حسام الجوهري.