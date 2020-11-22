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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:41 م
جثة
جثة
كتب صلاح حسنى
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مدير شركة مصر بالعبور مقتولا داخل مكتبه بطلق ناري.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لكشف غموض الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث لتحديد ملابساته، وسؤال العاملين بالمكتب وأقارب القتيل.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة "جمال. م"، 60 سنة، مدير شركة مصر بالعبور، جثة هامدة إثر طلق ناري بالصدر داخل مكتبه.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أنه تم العثور على الجثة داخل شركة مصر بالعبور بجوار شركة مخلوف، وأنها لمدير الشركة، وتجرى أجهزة الأمن تحريات واسعة لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

فيما تحفظت النيابة على الجثة، وأمرت بندب الطب الشرعي لفحصها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت سؤال العاملين بالمكتب، وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة.

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