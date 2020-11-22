تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى ختام تعاملات، اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق، فيما ارتفع مؤشري الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 62 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 629.303 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 10858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 12955 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 2945 نقطة.