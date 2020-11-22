الجزاءات التأديبية ومدى تأثيرها على التعويضات المقررة للعاملين بالدولة

نظم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الجزاءات التأديبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمدة اللازمة لمحوها، وتأثيرها على التعويضات الممنوحة للموظف.وفيما يلي يرصد "الدستور" المدة اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية التي وقعت على الموظف، وتأثيرها على التعويضات الممنوحة للعاملين، وهي كالأتي:- في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام، يتم محو الجزاء بعد عام من تاريخ توقيع الجزاء.- في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا، يتم محو الجزاء بعد سنتان من تاريخ توقيعه.- في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى 30 يومًا، يتم محو الجزاء بعد 3 أعوام.أما ما يتعلق بأي جزاء أخر فيتم محوه بعد 4 سنوات، عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.