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مصر

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
حسام حسني
حسام حسني
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة المصرية جاهزة لأسوأ سيناريو متوقع لانتشار فيروس كورونا في مصر.

وأوضح حسني أن الوزارة وفرت كل الأدوية المستخدمة في البروتوكول الطبي الحديث، وتكفي حتى 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يتم تطبيقه في مصر فقط، لافتا إلى أن مصر لديها طبيعة مختلفة في علاج الفيروس عن باقي الدول.

وأعرب حسني عن آماله في أن تصل نسبة الشفاء من الفيروس باستخدام البروتوكول العلاجي الجديد إلى 93%، مضيفا أن المواطنين عليهم المسئولية الأكبر في التصدي للفيروس عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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