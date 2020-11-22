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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

قراءة فى كتاب «مدرسة السلطان حسن» بالأعلى للثقافة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:36 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء غدا الأثنين٬ محاضرة بعنوان قراءة وشرح أجزاء من كتاب "مدرسة السلطان حسن.. القاهرة المحروسة"٬ يقدمها المعماري دكتور طارق والي.

يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.

وتتطرق المحاضرة إلى أهمية كتاب " مدرسة السلطان حسن – القاهرة المحروسة " من خلال قراءة معمارية ذاتية للمؤلف لهذا الصرح المعماري الشامخ، يكشف بها بواطن تلك العبقرية التصميمية من خلال قراءة جديدة ومختلفة لعمارة المدرسة تتبلور في تلك المنظومات الهندسية والإيقاعات المقننة لعمارة المكان بفراغاته وتتابعاته وكتلته ومعراجها. وهو القانون أو المنظومة الهندسية كما رأها المؤلف كانت أو كما أرادها المصمم أن تكون.

ويتطلع هذا الكتاب إلى أجيال قادمة تتحمل مسئولية هذا الموروث الضخم تنقل منه وتحافظ عليه، تتطور من خلاله وتحميه من فعل الزمان والإنسان دائمًا.. فلقد زرعوا لنحصد، وعلينا أن نزرع ليحصدوا.. متوالية حضارية وإنسانية يتحمل فيها الفرد والمجتمع والأمة بأسرها مسؤوليات التنمية والترقي في السلم الحضاري والأخذ بأسباب التقدم فى المستقبل من خلال فهم الحاضر والانطلاق من الماضى بكل ما يحمله من موروث حضاري وتاريخ زاخر نستنبط قوانينه وسننه وثوابته ونسقط انتكاساته ومتغيراته.

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