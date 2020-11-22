مانشستر يونايتد يفوز على وست بروميتش بهدف نظيف فى البريميرليج

تغلب فريق نادي مانشستر يونايتد على ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".وأحرز لاعب خط الوسط البرتغالي برونو فيرناندز هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 56، ليرتفع رصيد اليونايتد إلى 13 نقطة يحتل بها المركز التاسع بجدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.