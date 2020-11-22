طاقم البيت الأبيض الجديد.. أبرز وزراء إدارة جو بايدن المحتملين

- توني بلينكن



-ميشيل فلورنوي



- جينيفر أومالي ديلون



- لايل برينارد



- ويندي شيرمان



يتبقى أيام قليلة على تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن زمام الأمور في الولايات المتحدة، وكان بايدن قد تعهد منذ بداية حملته الانتخابية بأن يكون لديه طاقم عمل متنوع، وقال بايدن في خطابه يوم 7 نوفمبر في ولاية ديلاوير إنه «منذ البداية أردت حملة تمثل أمريكا».كشفت وسائل الإعلام الأمريكية أن جو بايدن قد اتخذ قراره بشأن مرشحه لمنصب وزير الخارجية في إدارته، وأن الدبلوماسي المخضرم توني بلينكن هو أبرز المرشحين لهذا المنصب.تصدرت ميشيل فلورنوي وكيل وزارة الدفاع الأسبق قائمة المرشحين لمنصب وزير الدفاع «البنتاجون»، بالإضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى من النساء، مثل السيناتور تامي دوكوورث، وكذلك جاك ريد عضو مجلس الشيوخ.كانت جينيفر أومالي ديلون أول امرأة تقود حملة رئاسية ديمقراطية ناجحة، وذلك بصفتها مديرة حملة بايدن هاريس، حيث انضمت إلى حملة بايدن في مارس 2020، واستطاعت التغلب على أزمة كورونا وقيادة حملة بايدن إلى بر الأمان، وهي مرشحة بنسبة كبيرة لمنصب نائب رئيس الأركان.كان جو بايدن قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن أنه قد قرر من سيتولي منصب وزير الخزانة الأمريكية.وذكرت مصادر صحفية، في وقت سابق، أن اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عامًا، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي.تنصب الأعين على ويندي شيرمان التي ساعدت في قيادة المفاوضات النووية مع إيران عندما كانت وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال إدارة أوباما، وتعد شيرمان المرشح الأقوى لتولي منصب سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة.