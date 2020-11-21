غدًا.. القمص مكاري تادرس يشارك في دورة العقيدة بأسقفية الشباب

يشارك القمص مكاري تادرس الخادم بأسقفية الشباب، مساء غد الأحد في دورة العقيدة بالكورسات المتخصصة التابعة لأسقفية الشباب تحت رعاية الأنبا موسى.ويناقش "تادرس" خلال محاضرته بالدورة موضوع "خلاص غير المؤمنين"، وذلك في إطار حرص أسقفية الشباب على مناقشة موضوعات تخص العقيدة القبطية الأرثوذكسية للشباب القبطي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.