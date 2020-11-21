وزير المالية: مستعدون لموجة كورونا الثانية.. و«بنبني بلدنا من جيبنا»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تتفاوض على مدار أسبوعين مع صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن صندوق النقد لكي يوافق على الإقراض لأي دولة يجب أن يتأكد أن اقتصادها قائم على أسس سليمة.





وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الصندوق أصدر بيانا أشاد فيه بما حققته مصر، وقال في بيانه نصا، "إن ما حققته مصر، خلال فترة كورونا، فاق التوقعات ويدل على إدارة رشيدة لهذا الاقتصاد، والانضباط في السياسات النقدية".





واستكمل أن أزمة فيروس كورونا كان لها أضرار كبيرة على الاقتصاد العالمي، موضحا أن الصندوق صنف مصر ثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي، وواحدة من أفضل 15 دولة حققت نموا إيجابيا.



