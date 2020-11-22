«ولعة نار وكيس بلاستيك».. كيف تعامل المصريون مع المطر؟ (صور)
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:09 ص
إسلام جمالطباعة
شهدت البلاد أمس، موجة عنيفة من الطقس السيئ، حيث هبطت الأمطار بشكل كثيف على معظم محافظات مصر، الأمر الذى تسبب فى الكثير من العرقلة المرورية.
وكان للمصريين رأى آخر فى التعامل مع مياه الأمطار، فالبعض استمتع بالسير مع أحبابه أو نفسه، والبعض أستعان بـ"كيس بلاستك" للحماية من مياه الأمطار.
«البسكلتة».. وسيلة استمتاع الأطفال بمياه الأمطار
وجد بعض الأطفال المتعة فى ركوب دراجة الشوارع المكتظة بمياه الأمطار، فاللعب تحت المطر من الأمور التى تسعد الكبير قبل الصغير.
«ولعة نار».. حل سريع للتدفئة
بأحد شوارع حلوان لم يجد بائع البطاطا لتدفئة أطفاله سوى إشعال بعض الأخشاب لتجنب صقيع المطر.
«كيس بلاستيك».. وسيلة للحماية من المطر
تصدر الكيس البلاستك، المشهد خلال نزول الأمطار، فلم يجد المضطرين للسير بالشوارع فى وقت المطر إلا كيس بلاستك يوضع على الرأس للحماية من مياه الأمطار.
«المشى تحت المطر»
وجد البعض الراحة النفسية والاستجمام، من خلال السير وحيدًا أو بجوار "شريك الحياة" للاستمتاع بالأجواء الممطرة.
وكان للمصريين رأى آخر فى التعامل مع مياه الأمطار، فالبعض استمتع بالسير مع أحبابه أو نفسه، والبعض أستعان بـ"كيس بلاستك" للحماية من مياه الأمطار.
«البسكلتة».. وسيلة استمتاع الأطفال بمياه الأمطار
وجد بعض الأطفال المتعة فى ركوب دراجة الشوارع المكتظة بمياه الأمطار، فاللعب تحت المطر من الأمور التى تسعد الكبير قبل الصغير.
«ولعة نار».. حل سريع للتدفئة
بأحد شوارع حلوان لم يجد بائع البطاطا لتدفئة أطفاله سوى إشعال بعض الأخشاب لتجنب صقيع المطر.
«كيس بلاستيك».. وسيلة للحماية من المطر
تصدر الكيس البلاستك، المشهد خلال نزول الأمطار، فلم يجد المضطرين للسير بالشوارع فى وقت المطر إلا كيس بلاستك يوضع على الرأس للحماية من مياه الأمطار.
«المشى تحت المطر»
وجد البعض الراحة النفسية والاستجمام، من خلال السير وحيدًا أو بجوار "شريك الحياة" للاستمتاع بالأجواء الممطرة.
الاطفال والتدفئة
الاطفال والمطر
الدراجة
الرايق
السير تحت المطر
اطفال
كيس
الاطفال والتدفئة
الاطفال والمطر
الدراجة
الرايق
السير تحت المطر
اطفال
كيس