«ولعة نار وكيس بلاستيك».. كيف تعامل المصريون مع المطر؟ (صور)

«البسكلتة».. وسيلة استمتاع الأطفال بمياه الأمطار



«ولعة نار».. حل سريع للتدفئة



«كيس بلاستيك».. وسيلة للحماية من المطر



«المشى تحت المطر»



شهدت البلاد أمس، موجة عنيفة من الطقس السيئ، حيث هبطت الأمطار بشكل كثيف على معظم محافظات مصر، الأمر الذى تسبب فى الكثير من العرقلة المرورية.وكان للمصريين رأى آخر فى التعامل مع مياه الأمطار، فالبعض استمتع بالسير مع أحبابه أو نفسه، والبعض أستعان بـ"كيس بلاستك" للحماية من مياه الأمطار.وجد بعض الأطفال المتعة فى ركوب دراجة الشوارع المكتظة بمياه الأمطار، فاللعب تحت المطر من الأمور التى تسعد الكبير قبل الصغير.بأحد شوارع حلوان لم يجد بائع البطاطا لتدفئة أطفاله سوى إشعال بعض الأخشاب لتجنب صقيع المطر.تصدر الكيس البلاستك، المشهد خلال نزول الأمطار، فلم يجد المضطرين للسير بالشوارع فى وقت المطر إلا كيس بلاستك يوضع على الرأس للحماية من مياه الأمطار.وجد البعض الراحة النفسية والاستجمام، من خلال السير وحيدًا أو بجوار "شريك الحياة" للاستمتاع بالأجواء الممطرة.