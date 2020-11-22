رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ولعة نار وكيس بلاستيك».. كيف تعامل المصريون مع المطر؟ (صور)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:09 ص
الرايق
الرايق
إسلام جمال
طباعة
شهدت البلاد أمس، موجة عنيفة من الطقس السيئ، حيث هبطت الأمطار بشكل كثيف على معظم محافظات مصر، الأمر الذى تسبب فى الكثير من العرقلة المرورية.

وكان للمصريين رأى آخر فى التعامل مع مياه الأمطار، فالبعض استمتع بالسير مع أحبابه أو نفسه، والبعض أستعان بـ"كيس بلاستك" للحماية من مياه الأمطار.

«البسكلتة».. وسيلة استمتاع الأطفال بمياه الأمطار
وجد بعض الأطفال المتعة فى ركوب دراجة الشوارع المكتظة بمياه الأمطار، فاللعب تحت المطر من الأمور التى تسعد الكبير قبل الصغير.

«ولعة نار».. حل سريع للتدفئة
بأحد شوارع حلوان لم يجد بائع البطاطا لتدفئة أطفاله سوى إشعال بعض الأخشاب لتجنب صقيع المطر.

«كيس بلاستيك».. وسيلة للحماية من المطر
تصدر الكيس البلاستك، المشهد خلال نزول الأمطار، فلم يجد المضطرين للسير بالشوارع فى وقت المطر إلا كيس بلاستك يوضع على الرأس للحماية من مياه الأمطار.

«المشى تحت المطر»
وجد البعض الراحة النفسية والاستجمام، من خلال السير وحيدًا أو بجوار "شريك الحياة" للاستمتاع بالأجواء الممطرة.
الاطفال والتدفئة
الاطفال والمطر
الدراجة
الرايق
السير تحت المطر
اطفال
كيس
الاطفال والتدفئة
الاطفال والمطر
الدراجة
الرايق
السير تحت المطر
اطفال
كيس

موضوعات متعلقة

الباز: أقف قلبًا وقالبًا مع الدولة المصرية.. ومن يزايد على موقفي «بيهزر»

من أغلى صفقة إلى المجهول.. نجم الزمالك «مش لاقى نادى»

الكاتب أيمن سلامة: مسرحية «الوصية» تكريم لشهداء مصر

الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية فى طقس الغد

الصور

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

ماكرون: لقاح كورونا سيتوفر قبل نهاية 2020 وسيحصل عليه الجميع

الكاتب أيمن سلامة: مسرحية «الوصية» تكريم لشهداء مصر

الرئاسة: اقتصاد مصر حقق ثانى أعلى نسبة نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2020

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

قرعة دور الـ 16 في كأس مصر لكرة السلة للسيدات

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

أمهات الأدباء 2| «ابن أمه» قصة «فاطمة قنديل» في حياة الأبنودي

«متاهة العاشق».. جديد عبدالوهاب داود عن دار كنوز

رُقيةُ الكشفِ عن الفيروس شهيد

لقاء غير متوقع