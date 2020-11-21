تدشين كنيسة الملاك بدير الشايب اليوم

احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر اليوم السبت، بتدشين كنيسة الملاك به، وذلك بيد أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس وبمشاركة أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت.وجرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي بالكنيسة القبطية، قبل بدء القداس الإلهي، الذي تولى خدمته نيافة الأنبا سلوانس.وتم تدشين أربعة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الملاك ميخائيل ومذبح آخر على اسم النبيين إيليا وإشعياء، والمذبح الثالث على اسم القديس الأنبا بولا أول السواح، والمذبح الأخير على اسم القديس الأنبا متاؤس الفاخوري.