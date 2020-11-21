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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتدى على 3 شباب فلسطينيين جنوب بيت لحم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
الاحتلال يعتدي
الاحتلال يعتدي
وكالات
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اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بالضرب المبرح على ثلاثة شبان، على حاجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، حسبما ذكرت مصادر أمنية لـ"وفا".

وقالت مصادر إن جنود الاحتلال نصبوا حاجزًا عسكريًا على مدخل بيت فجار الرئيسي، وأوقفوا ثلاثة شبان، هم: علي عيسى طقاطقة، وإبراهيم عايد ديرية، وقصي باجس، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، ما أدى إلى إصابتهم برضوض، نقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.

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