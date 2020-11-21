شرائح الخيزران تكشف نظام فلكي قديم

كشفت بعض شرائح الخيزران عن نظام فلكي في الصين القديمة لم يعرف سابقا.ونشر مركز البحوث والحماية للمكتشفات الأثرية التابع لجامعة تسينجهوا الصينية صورًا لشرائح الخيزران في كتب مجمعة يوم الجمعة، وتشمل الكتب خمسة أعمال أدبية مكتوبة على شرائح من الخيزران لم يسبق أن شوهدت في الأماكن العامة من قبل، وإحدها المسمى بـ"سيشي"، يقدم معلومات حول نظام جديد علم الفلك خلال فترة الممالك المتحاربة (475 قبل الميلاد - 221 قبل الميلاد).ويسرد سيشي المعلومات التفصيلية للنجوم في تواريخ محددة من كل شهر، بالإضافة إلى ظروف السحب والأمطار والرياح.وتشمل الأعمال الأدبية الأخرى على شرائح الخيزران أيضا محتوى حول العرافة ووصفات لعلاج الأمراض.في عام 2008، جمعت جامعة تسينغهوا حوالي 2500 شريحة من الخيزران من فترة الممالك المتحاربة. ومنذ عام 2011، قام مركز البحوث والحماية للمكتشفات الأثرية التابع للجامعة بتجميع شرائح الخيزران في كتب لإصدارها أمام الجمهور.