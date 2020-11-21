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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دراسة: تزايد أعداد النساء فى سن الإنجاب اللاتى يعانين من الأفكار الانتحارية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
النساء اللائي يفكرن
النساء اللائي يفكرن في الانتحار
أ.ش.أ
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توصلت دراسة جديدة كبيرة إلى أن عدد النساء اللائي يفكرن في الانتحار أو إيذاء النفس أثناء الحمل أو بعده قد يكون في ارتفاع.

وتشير البيانات إلى أنه من بين ما يقرب من 600 ألف امرأة في الولايات المتحدة، وجد الباحثون فى جامعة "فيرجينيا" الأمريكية، أنه تم تشخيص ما يقرب من 2،700 حالة انتحار في العام السابق للولادة أو بعدها.

وأصبح التشخيص - الذي يُعرَّف بأنه أفكار انتحارية أو إيذاء الذات المتعمد - أكثر شيوعًا بمرور الوقت.. ففي عام 2006، تم تشخيص 0.2٪ من النساء بالانتحار. بحلول عام 2017، بلغ هذا الرقم 0.6٪.

وقالت الدكتورة كريستين كروفورد، المديرة الطبية المساعدة للتحالف الوطني للأمراض العقلية: "قد تبدو الأرقام المطلقة صغيرة، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن هناك ملايين المواليد سنويًا في الولايات المتحدة، فإن هذا يترجم إلى الكثير من النساء".. علاوة على ذلك، من شبه المؤكد أن الأرقام تقلل من حجم المشكلة.

وتمثل الأرقام تشخيصات الانتحار فقط، وليس الحالات التي لم يكتشفها مقدم الرعاية الصحية، والتي يمكن أن تكون أكثر من مرة.. وقالت "كروفورد": "يمكن أن تكون هناك حواجز متعددة أمام المرضى الذين يبلغون مقدم الرعاية الخاص بهم"، بما في ذلك وصمة العار والشعور بالذنب أو حتى الخوف من أن يقوم الطبيب بالاتصال بخدمات حماية الطفل".. إلى جانب التركيز على التشخيص، قالت إن الدراسة شملت فقط النساء اللائي لديهن تأمين خاص.

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