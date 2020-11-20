«التضامن» تنسق لتوفير مسكن لبائعة الترمس تحت المطر

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أنه جار التنسيق مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لتوفير مسكن أو مأوى لسيدة المطر هى وزوجها وأولادها.وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين الأولى بالرعاية، خاصة السيدات العاملات المكافحات للحصول على رزق لهن ولأولادهن.وأوضحت أن فريق أطفال بلا مأوى تواصل مع سيدة المطر، والتى انتشرت صورتها على موقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس على الرصيف تبيع ترمس أثناء هطول الأمطار، مشيرة إلى أن مؤسسات الكبار بلا مأوى، تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية.وأكدت أنَّ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر، يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.