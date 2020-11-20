زوج «سيدة الترمس»: رفضت الإقامة بدار رعاية وطالبت بمعاش لزوجتى

قال علي حسن زوج الحاجة نعمات «سيدة الترمس» إن مسئولين من وزارة التضامن جاءوا وأخذونا بعد تداول صورتها على السوشيال ميديا وهي تبيع تحت الأمطار.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار» أن مسئولي التضامن عرضوا عليهم أن يأخذوهما إلى إحدى الدور التابعة للوزارة لكنه رفض.





وتابع: «أعمل حارس عقار وأقيم أنا وزوجتي في الجراج، ولن أستطيع ترك عملي»، مطالبا بتوفير معاش له هو وزوجته بدلا من نقلهما إلى إحدى دور الرعاية.