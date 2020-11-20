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سياسي

«القومي للمرأة» يشارك في قمة مصر لريادة الأعمال بأسوان

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:30 م
المجلس القومى
المجلس القومى
محمد الشريف
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شارك المجلس القومى للمرأة بقمة مصر لريادة الأعمال فى نسختها السادسة والتى انعقدت بمدينة أسوان خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2020، والتى تزامن اليوم الأول منها مع اليوم العالمي للمرأة فى ريادة الأعمال، وتهدف القمة إلى تبادل الخبرات واتاحة الفرص؛ للتواصل بين الحضور من رواد الأعمال وصناع القرار من الرجال والسيدات والخروج بمقترحات تدعم ريادة الأعمال فى مصر.

أشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس بأسوان، فى كلمتها خلال الجلسة التى عقدت باليوم الأول من القمة، بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين" إلى الدور الذى يلعبه المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة رائدة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام وأكدت على أهمية تقديم عددًا من الخدمات للمرأة لتذليل العقبات، وأضافت أن المجلس يصل للمرأة فى كافة محافظات مصر من خلال تواجد 27 فرعا له بكل محافظة.

وأكدت سميرة رشوان على أهمية الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل العمل سويًا على كافة المستويات لإزالة العوائق التى تواجه المرأة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى عدد من البرامج والحملات التى ينفذها المجلس ومنها حملات "طرق الأبواب" فى المحافظات؛ للتأكيد على رسائل تخدم قضايا المرأة وتؤكد دورها فى تحقيق النمو الاقتصادي لمصر.
«القومي للمرأة» يشارك في قمة مصر لريادة الأعمال بأسوان
«القومي للمرأة» يشارك في قمة مصر لريادة الأعمال بأسوان
«القومي للمرأة» يشارك في قمة مصر لريادة الأعمال بأسوان
«القومي للمرأة» يشارك في قمة مصر لريادة الأعمال بأسوان
«القومي للمرأة» يشارك في قمة مصر لريادة الأعمال بأسوان
«القومي للمرأة» يشارك في قمة مصر لريادة الأعمال بأسوان

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