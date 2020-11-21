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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21-11-2020 في البنوك المصرية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 21-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

عالميا، ارتفعت أسعار البترول بدول الخليج، لأعلى مستوى منذ 11 شهرًا بنسبة نحو 12%، وذلك آثر تعرض أسعار برنت العالمية للتقلبات نتيجة بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتراجع الطلب على النفط.

إذ بلغ سعر النفط السعودي الخفيف 43.65 دولار للبرميل، أما النفط السعودي الثقيل فسجل 43.85 دولار للبرميل، في المقابل سجل النفط الإماراتي مزيج مربان 44.56 دولار للبرميل.

أما نفط البصرة الخفيف فسجل 46.66 دولار للبرميل، وبلغ سعر النفط الجزائري مزيج سهران سجل 43.34 دولار للبرميل، أما النفط الكويتي فسجل 43.62 دولار للبرميل، وأيضًا سجل النفط العماني 44.17 دولار للبرميل.

وعلى المستوى المحلي، تراجع ىسعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي، مقابل استقرار سعر الدينار في مواجهة الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني.
 
سعر الدينار الكويتي اليوم
انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.53، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 48.24، وفي بنك الإمارات دبي الوطني تراجع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 47.18، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.71، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.79.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-11-2020 في البنوك المصرية
وفي بنك التعمير والإسكان استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.38 جنيه وللبيع 48.0، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، أما في بنك بلوم مصر فسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.98.

أسعار الدينار الكويتي
كما واصل الدينار الكويتي استقراره اليوم ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.94، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 47.48، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.26.

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