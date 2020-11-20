تحقيقات النيابة تكشف سبب انقلاب ميني باص في الأزبكية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام الأول، في حادث انقلاب مينى باص بشارع رمسيس أمام المستشفى القبطى، وأسفر عن إصابة ٩ أشخاص، عن أن السرعة الزائدة السبب.كانت النيابة قد أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع رمسيس بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.وبالفحص تبين ما تم ذكره، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.ورفع رجال مرور القاهرة آثار الحادث وتمت إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.