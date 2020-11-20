القبض على مالك منزل وآخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على مالك منزل وآخرين؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الحوامدية، وبحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، كما عثر على حفرة عميقة أحدثها المتهمون.كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل بالحوامدية.. عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المنزل وضبط مالكه، وبصحبته آخرين، خلال تنقيبهم عن الأثار.وتحفظ رجال المباحث على أدوات تستخدم في الحفر، استغلها المتهمون في إحداث حفرة عميقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.