تشريح جثة خفير قتله مجهول فى خصومة ثأرية بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الجمعة، بتشريح جثة خفير خاص لقى مصرعه بعدما أطلق عليه مجهول النار من سلاح ناري وفر هاربًا، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بمكان عمله كخفير خاص، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن القتيل يعمل خفيرا خاصا، خلال أداء عمله، أطلق أحد الأشخاص النار عليه، وفر هاربا، وحاول زملاؤه إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابة التي لحقت به.كشفت تحريات رجال المباحث الأولية، عن أن القاتل ارتكب جريمته، بسبب خصومة ثأرية تجمعه بالمجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.