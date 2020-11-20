ضبط 3862 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.أثمرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3862 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2087 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،191 مخالفة السير بدون تراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.