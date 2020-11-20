القاهرة والجيزة تشهدان هطول أمطار متوسطة والأحياء تستعد (صور)

شهدت محافظة القاهرة والجيزة، منذ قليل، هطول أمطار متوسطة على مختلف الأحياء، وسط طقس متقلب واكتساء السماء بالغيوم منذ صباح اليوم الجمعة.ورصدت عدسة «الدستور» حالة الشوارع بالجيزة بعد هطول الأمطار، والتي تأثرت بشكل طفيف، وعلى الفور توجه عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للطمأنة على صلاحية مصارف المياه بالشوارع حال حدوث أمطار غزيرة.