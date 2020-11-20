486 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و486 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 861 حالة، وعدد المصابين الى 139 ألفا و308 حالات.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 92 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 6250 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و42 ألفًا و235 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و485 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 859 حالة، وعدد المصابين إلى 138 ألفا و822 حالة.